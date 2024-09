Musikfestival vom 26. September bis zum 3. Oktober Kammermusiktage bieten mehr als Konzerte

Natürlich geht es bei den Internationalen Kammermusiktagen Homburg in erster Linie um richtig hörenswerte Konzerte. Dafür steht das Vogler-Quartett, das Jahr für Jahr ein spannendes Programm zusammenstellt (siehe Infobox), in dem viele sehr gute Musikerinnen und Musiker gemeinsame in wechselnden Besetzungen spielen. Es lässt sich aber noch mehr entdecken.