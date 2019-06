Im Haus am Schlossberg : Homburger Frauenchor singt am Sonntag

Der Homburger Frauenchor wird zum Beginn der Sommerferien im Haus am Schlossberg in Homburg für die Bewohner ein kleines Konzert geben. Unter der Leitung seines Dirigenten Kurt Kihm und unter Mitwirkung der Sopransolistin Ulrike Jäger-Borr singt der Chor seine Sommerserenade am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken