Erinnerung an getötete Polizisten : Kondolenzbuch für Polizisten im alten Rathaus

Homburg Die gesamte Region ist fassungslos, nachdem eine junge Polizistin und ein junger Polizist aus dem Saarland in Kusel so sinnlos und so brutal aus dem Leben gerissen wurden. Auch in Homburg, der Heimat der 24-jährigen Polizistin, ist die Trauer groß.

„Wir verlieren eine junge Homburgerin, die noch viele Pläne und Ziele in ihrem Leben hatte und die ihre Familie und Freunde zurücklässt. Es lässt einem das Herz zerspringen, wenn man daran denken muss, wie und warum die junge Polizistin und der junge Polizist im Einsatz für unsere Sicherheit getötet wurden. Den Familien und Freunden gilt in diesen Stunden unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme“, so formuliert es der Homburger Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher stellvertretend für viele betroffene Menschen.

Um den Menschen der Region die Möglichkeit zu geben, ihre Anteilnahme und Trauer zum Ausdruck zu bringen, bietet die Stadtverwaltung Homburg gemeinsam mit Limbacher nach Absprache mit der Familie der 24-jährigen Polizistin an, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen und damit seine Anteilnahme und sein Mitgefühl zu zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.