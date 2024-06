Kommunalwahl in Homburg AfD legt im Homburger Stadtrat zu – welche Partei die größten Verluste hat

Beim langen Wahlabend stand am Sonntag in Homburg zunächst einmal die Entscheidung über den neuen Oberbürgermeister im Fokus. Es wird hier zur Stichwahl kommen zwischen Michael Forster (CDU, 43,29 Prozent) und seinem Kontrahenten von der SPD, Pascal Conigliaro (20,58). Damit wird man also erst am Abend des 23. Juni wissen, wer künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird (wir berichteten). Doch nicht nur hier, sondern auch bei anderen Gremien standen Entscheidungen an, etwa bei den Ortsräten (siehe Text unten) und beim Stadtrat. Bei Letzterem kommt es zu einigen Verschiebungen.