Stellenabbau in Homburger Großbetrieben : Ein Symbol gegen den Kahlschlag

Resolutionen sind stets ein Zeichen von Solidarität und Ohnmacht. So ist es auch bei der, die der Homburger Stadtrat am Donnerstagabend zum Abbau von 290 Stellen bei Schaeffler und 150 bei Bosch-Rexroth beschloss.

Weder der Rat noch die Stadtspitze haben schließlich direkten Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen. Klar: Sie könnten und sollten versuchen, durch Gespräche zu retten, was zu retten ist. Die Resolution ist indes ein wichtiges Symbol. Dass der CDU das Wort „Kahlschlag“ bei einer Streichung von 440 Arbeitsplätzen in Homburg zu hart war, muss man nicht verstehen. Wie Linken-Fraktionschefin Barbara Spaniol betonte, stehen dahinter 440 Familien, denen nun womöglich das Haupteinkommen wegfällt, die schweren Zeiten entgegengehen: Wie wird nun das Haus abbezahlt? Wie bringt man sich und die Kinder über die Runden? Solche Fragen kommen, dazu die Ängste. Die Jobs liegen derzeit ja nicht auf der Straße, gerade in der Homburger Autobranche nicht. Unverständlich übrigens, warum die beiden FDP-Räte sich kommentarlos enthielten. Die Symbolkraft einer Resolution ist bei Einstimmigkeit am stärksten. Und hier konnten bei einzelnen Formulierungen gar Grüne und AfD ihre Differenzen beilegen.