Kolumne Unsere Woche : ... und Schneidewind schweigt

Ein Stück dunkle Vergangenheit bewältigt, und doch kein Licht am Horizont: So steht derzeit der Homburger Stadtrat da. Vergangene Woche hat eine knappe Mehrheit einem Vergleich zur Schadensregulierung mit dem suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) zugestimmt.

Wer dafür war, ließ sinngemäß durchblicken, dass der Stadtrats-Anwalt dringend dazu riet – sonst wäre der so attraktive Deal vielleicht zurückgezogen worden. Dass ein Deal so toll ist, in dem der Löwenanteil eines Schadens eine Versicherung und der Steuerzahler begleichen, leuchtet nicht ein. Man darf auch fragen, ob man die Annahme dieses Vergleichs nicht (politisch) an die Bedingung hätte knüpfen müssen, dass Schneidewind freiwillig in Ruhestand geht und so den Weg frei macht für eine Neuordnung der Stadtspitze. Gerade die CDU hat das – möglicherweise fahrlässig – versäumt. Stattdessen hat sie mit einem Abwahlverfahren gedroht, das viele hinter vorgehaltener Hand für ein stumpfes Schwert halten, weil die Hürden so hoch sind. Bei all dem schweigt sich Schneidewind aus – und seine SPD, die erst nächste Woche festlegen will, wie sie sich zu ihm positioniert. Wird da wirklich darauf spekuliert, dass ein Vorbestrafter ins Amt zurück kann?