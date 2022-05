Kolumne Apropos : Nach der Kochshow wird’s geschmacklos

Eric Kolling Foto: Robby Lorenz

In Sozialen Medien löst ja heutzutage vieles einen Shitstorm aus. Ja, sogar Kochen! Eine Freundin nahm an der gerade ausgestrahlten Saarland-Ausgabe der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ teil. Ich konnte die vier Folgen nicht live im Fernsehen anschauen, durchforstete aber in den Sozialen Medien die Kommentare zu den Episoden, wer wie und was zubereitet hatte und wie die Verkostungen liefen.