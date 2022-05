Nach Jugendlichen wird in Homburg gefahndet : Kinder geschlagen und bedroht

Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa Foto: dpa/Daniel Karmann

Homburg Zwei Kinder zwischen von zehn und 13 Jahren wurden am Samstagnachmittag in der Homburger Innenstadt von drei Jugendlichen geschlagen und mit einem vorgehaltenen Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr hinter dem Saarpfalz-Center in der Uhlandstraße.

Die Kinder wurden bei der Gewalttat leicht verletzt. Da Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, machten sich die Jugendlichen aus dem Staub. Die genauen Tathintergründe sind noch unklar, heißt es vonseiten der Polizei.