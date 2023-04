Kochen für die Feiertage Leckere Gerichte für die Ostertage

Die Ferien haben das Saarland bereits in der Karwoche fest im Griff – und nachdem Köche aus dem Saarpfalz-Kreis an dieser Stelle bereits verraten haben, was sie sich für Gründonnerstag und Karfreitag besonders gut vorstellen können, geht es nun um Leckeres zum Fest selbst. Hier steht natürlich klassisch das Lammfleisch im Mittelpunkt. Wobei einige der vegetarischen und Fischvarianten ebenfalls ein wunderbares Ostermenü ausmachen können.