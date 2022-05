Firmenlauf in Homburg : Knapp 2500 Teilnehmer beim Firmenlauf in Homburg

Am Christian Weber Platz starteten die Sportler auf eine 5 Kilometer lange Strecke. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Homburg Am Mittwoch, 25. Mai, findet der Firmenlauf in Homburg endlich wieder live statt. Knapp 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 145 Firmen werden zu diesem Event erwartet. Dazu zählt auch das aktuell größte Team des Universitätsklinikums in Homburg mit fast 420 Teilnehmern, gefolgt von Hauptsponsor Bosch und dem Team der Kreisstadt Homburg auf den Plätzen 2 und 3. All diejenigen, die unbedingt noch dabei sein wollen, können sich online bis Mittwoch, 18. Mai, 12 Uhr, unter www.firmenlauf-homburg.de nachmelden.

Zusätzlich ist die Nachmeldung im Rahmen der Startunterlagenausgabe am Montag, 23. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz und am 25. Mai zwischen 14 und 18 Uhr am Infozelt ebenfalls auf dem Christian-Weber Platz möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt 22 Euro. Alle Läufer erhalten ein Starterpaket mit Startnummer, Couponheft, Finisher-Medaille und Zielverpflegung. Abseits der Strecke gibt es Musik mit DJs und der Band Elliot sowie zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten.