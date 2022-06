Weitere Touristenattraktion im Süden von Homburg : Klosterberg und Skulpturenweg stehen in Blickkontakt

Von links: Ulrich Fremgen (stellvertretender Ortsvorsteher von Einöd), Frank Nesselberger und Wörschweilers Ortsvorsteher Reinhold Nesselberger sowie Volker Willig von der Grünflächenabteilung der Stadt Foto: Linda Barth/Stadt Homburg

Schwarzenacker/Wörschweiler Zwei neue Wellenbänke laden am Skulpturenweg in Schwarzenacker sowie auf dem Aussichtspunkt der Klosterruine auf dem Klosterberg in Wörschweiler seit Neuestem zum Verweilen ein. An beiden Standorten soll ab sofort in bequemer Liegeposition die Neugierde auf die jeweils andere Seite der Blies geweckt werden, wie die Grünflächenabteilung der Stadt Homburg mitteilt.