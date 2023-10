Homburg Klinikseelsorge sammelt für Kükenkoje

Homburg · Die Klinikseelsorge am Universitätsklinikum des Saarlandes haben auch in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion durchgeführt. In diesem Jahr geht die rund 1600 Euro an den Verein Kükenkoje an der UKS-Kinderklinik.

23.10.2023, 15:53 Uhr

Dr. Kathrin Müller und Karolina Klinner vom Förderverein Kükenkoje zusammen mit Gudrun Fahrner-Pippart und Peter Vatter von der UKS-Klinikseelsorge bei der Spendenübergabe. Foto: Laura Glücklich