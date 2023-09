St Ingbert/Homburg Kreis arbeitet an einem Hitzeaktionsplan

St Ingbert/Homburg · Wie begegnet die Kreisverwaltung sich veränderten Bedingungen durch den Klimawandel? Vom Wasserspender in der Schule über Plakate in Bussen bis zu Nahwärmekonzepten gibt es eine Menge an Antworten.

01.09.2023, 15:00 Uhr

Dürre ist eines der Phänomene des Klimawandels. Auch im Saarpfalz-Kreis gibt es mittlerweile ungewöhnliche Trockenphasen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Von Michael Beer Redakteur, Lokalteil St. Ingbert

Lang anhaltende Trockenheit, sintflutartige Regenfälle, brennender Wald – der Klimawandel hat viele unschöne Szenarien im Gepäck. Diesen Wandel, bedingt durch unseren Lebensstil, zu stoppen, dürfte der Menschheit nach allen aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen schon deutlich misslungen sein. Anpassung ist das neue Zauberwort. Das Recherchezentrum Correctiv hat mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten NDR, BR und WDR eine Umfrage unter den Landkreisen in Deutschland gestartet und nach ihren Vorkehrungen gefragt, konkret nach der Erstellung von Schutzkonzepten in Bezug auf den Klimawandel (wir berichteten). Die Ergebnisse waren ernüchternd, wie die beteiligten Journalisten veröffentlicht haben. Auch der Saarpfalz-Kreis und die übrigen Kreise im Saarland kamen in der Überblicksbetrachtung nicht gut weg. Im Detail verweisen die Akteure im Saarpfalz-Kreis allerdings auf eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen sie den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden wollen.