Autobahnanschluss Ost in Homburg : Kritik aus Kleinottweiler am Stadtratsbeschluss

Homburg/Kleinottweiler Die Nachbarn auf Bexbacher Seite favorisieren beim geplanten Autobahnanschluss weiter die Variante 1.

Die jüngste Stadtratssitzung in Homburg hat einige Fragezeichen hinterlassen. Das betrifft insbesondere die erneute Entscheidung der Ratsmehrheit zum geplanten Autobahnanschluss Ost bei Reiskirchen. Hier blieb der Rat am Donnerstagabend überraschend bei seiner Zustimmung für die Planvariante 2, obwohl der planende Landesbetrieb für Straßenbau diese Lösung nach wie vor nicht für umsetzbar hält, eine andere Variante favorisiert und diese auch weiterplanen möchte (wir berichteten). Dadurch besteht durchaus die Gefahr, dass am Ende überhaupt kein Anschluss kommt. Wie in der Sitzung bereits deutlich wurde ist die Verwunderung bei der Planungsbehörde, aber auch im verantwortlichen Wirtschaftsministerium über die Entscheidung des Homburger Stadtrats groß. Wenngleich es auch viele Bürger gibt, die den geplanten Ostanschluss generell ablehen. Nicht so der Ortsvorsteher Kleinottweilers, Daniel Heintz (SPD), der sich nach der Homburger Stadtratssitzung zu Wort gemeldet hat.