24 Aussteller an der Gustavsburg Kleine Kunstwerke in der Gustavsburg

Am Samstag und Sonntag wurde in Jägersburg der beliebte Ostermarkt gefeiert. Insgesamt 24 Aussteller hatten sich im Vorfeld angemeldet, um im Innenhof der Gustavsburg und in den Innenräumen des historischen Gebäudes ihre österlichen Waren anzubieten. Wie in jedem Jahr wurde in Jägersburg auf Qualität und handgefertigte Kunstwerke gesetzt. Trotz des zeitweise einsetzenden Regens waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Einladung des Jägersburger Ortsrates sowie der Organisatorin Annette Haist gefolgt.