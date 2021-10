Kleideraktion der Stadt Homburg : Kleiderkammer verteilt Winterjacken an Bedürftige

Homburg/Erbach Der Winter naht und viele Bedürftige in Homburg können sich keine warme Jacke leisten. Die städtische Kleiderkammer lädt sie alle deshalb für Freitag, 15. Oktober, zu einer besonderen Aktion ein.

Im Innenhof der Kleiderkammer am Hochrech im Stadtteil Erbach, Zugang über Hügelweg 2, können an diesem Freitag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr Jacken für Männer, Frauen und Kinder abgeholt werden. Bettina Dejon von der Kleiderkammer erklärt: „Für viele Bedürftige hat sich die Situation in der Corona-Pandemie nochmal verschärft. Wir möchten, dass niemand in unserer Stadt frieren muss. Es sind genug Jacken da, und wir möchten mit dieser Aktion helfen. Es gibt auch immer noch bedürftige Menschen in Homburg, die die Kleiderkammer gar nicht kennen. Dies wollen wir ändern.“