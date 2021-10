Aktion der Stadt für Bedürftige : Kleiderkammer Homburg gab Winterjacken aus

Homburg Die Aktion kam gut an und könnte wiederholt werden: 127 Kleidungsstücke wurden ausgegeben. Die Beigeordnete Christine Becker zeigte sich erfreut.

Da die Temperaturen in den vergangenen Tagen teilweise schon dicht am Gefrierpunkt lagen und der Winter naht, hatte sich die städtische Kleiderkammer Am Hochrech dazu entschlossen, zu einer besonderen Aktion einzuladen und möglichst viele Bedürftige in Homburg mit einer warmen Jacke auszustatten. Wie die Stadt Homburg weiter mitteilt, stand kürzlich der Innenhof der Kleiderkammer in der Zeit von 11 bis 15 Uhr offen, um Jacken für Kinder, Frauen und Männer anzubieten. Dazu hatte Bettina Dejon von der Kleiderkammer erklärt, dass sich für viele Bedürftige die Situation in der Corona-Pandemie verschärft hätte und sie und ihre Helfer dazu beitragen möchten, dass niemand in Homburg frieren müsse.