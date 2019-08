Stadtverwaltung : Kleiderkammer geschlossen

Die städtische Kleiderkammer am Erbacher Hochrech, ehemals Bäckerhaus Ecker, ist von Montag, 12. August, bis einschließlich Freitag, 30. August, für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen. In dieser Zeit können keine Spenden in der Kleiderkammer abgegeben werden.

