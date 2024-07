Konzert-Doppelpack in Homburg Erst klassische Musik, dann Heavy Metal

Es gibt im Sommer ein Wochenende, an dem sich die Homburger Innenstadt in eine riesige Freilichtbühne verwandelt. Und diese Konzerte unter freiem Himmel haben seit Jahren ihre Fans. Vielleicht liegt es daran, dass viele gleich an Urlaub im Süden denken. Vielleicht weil es sich ein bisschen so anfühlt, wie in der berühmten Arena di Verona mit ihrer eindrucksvollen Kulisse und den großen Stimmen, die hier zu hören sind. So richtig ist es nicht zu fassen, aber auch in diesem August können sich Besucherinnen und Besucher mit Musik in eine laue Sommernacht treiben lassen. Genau genommen sind es zwei Abende mitten in den Ferien – der Samstag und Sonntag, 17. und 18. August.