Ministerinnenbesuch Kirrberger Drobbe entsteht „ohne viel Geschiss“

„Madda, die Drobbe!“ Mit diesem Ausruf bekundet so mancher Saarländer den Wunsch nach einer schnellen Beruhigung angespannter Nerven. Doch Drobbe, also Tropfen, können aus medizinischer Sicht als Pflanzenheilmittel natürlich noch viel mehr. Wie viel mehr, das erfuhr Saar-Umweltministerin Petra Berg am vergangenen Donnerstag bei einem Besuch des Obst- und Gartenbauvereins Kirrberg.