Polizistenmord : Schweigeminute: Kirchenglocken läuten im Kreis

Homburg Landrat Theophil Gallo ruft die Bürgerinnen und Bürger des Saarpfalz-Kreises dazu auf, sich der landesweiten Schweigeminute im Saarland für die getötete Polizistin und den getöteten Polizisten an diesem Freitag, 4. Januar, um 10 Uhr anzuschließen.

„Die schreckliche Tat in Kusel, die zwei junge Menschen mitten aus dem Leben gerissen hat, hat uns alle fassungslos gemacht und zutiefst schockiert. Darüber erreichen mich viele Nachrichten aus unserem Kreis von Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl ausdrücken. Wir sind in Gedanken bei den Opfern, deren Familien, Freundinnen und Freunden und bei der gesamten Polizei. Wenn wir auch keine Worte des Trostes in der jetzigen Situation den Angehörigen direkt aussprechen können, so setzt die gemeinsame Schweigeminute ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit. Dafür werden die Kirchenglocken im Saarpfalz-Kreis nicht schweigen, sie werden für zehn Minuten läuten.“