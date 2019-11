Landtagsmitglied Sarah Gillen zu Gast : Kirchengemeinde reaktiviert Prominentenkanzel

Foto: Sarah Gillen

Homburg Nach vielen Jahren Unterbrechung will die Evangelische Kirchengemeinde Homburg die Prominentenkanzel in Homburg reaktivieren, und zwar zum Buß- und Bettag, am 20. November. Der Name „Buß- und Bettag“ klinge für heutige Ohren reichlich sperrig und schwer, verbinde man doch mit dem Begriff „Buße“ eher negative Inhalte.

Dabei sei der zugrunde liegende griechische Begriff „metanoia“ (Umkehr, Neuanfang) durchaus positiv gefüllt, so die Veranstalter: Es gehe darum, Bilanz zu ziehen und neue Ziele in den Blick zu nehmen, eine Art „seelisches Großreinemachen“ und dann volle Kraft voraus. Als diesjährige Kanzelrednerin habe man Sarah Gillen gewonnen. Sie ist seit 2017 Mitglied des saarländischen Landtags. Gillen ist Diplom-Ingenieurin lebt mit ihrer Familie in St. Wendel; sie wandert und singt gerne und ist eine engagierte Zeitgenossin.

Sarah Gillen. Foto: Sarah Gillen/Matthias Baroni