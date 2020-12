Kinderzentrum in Homburg : Der richtige Umgang mit dem Internet

„Wann seid Ihr mit Eurem Smartphone oder Laptop mit dem Internet verbunden?“. „Wenn wir es benutzen, im Internet surfen“, lautete meist die Antwort der Teilnehmer des Projektes „Demokratischer Umgang im Netz“, zu dem das Kinderzentrum des Caritas-Zentrums Saarpfalz in der Charlottenburger Straße in Erbach in diesem Jahr eingeladen hatte. Irrtum. Wenn das Gerät nicht vollständig ausgeschaltet ist, besteht eine Internetverbindung.

Auf dem Gerät installierte Apps senden ständig Daten. Zum Beispiel über den Standort, über Kontakte und vieles mehr. Bewusstsein schaffen für den richtigen Umgang mit dem Netz, mit Menschen, mit denen man digital verbunden ist und kommuniziert, war das Ziel des Projektes des Caritas-Kinderzentrums. Ermöglicht wurde es durch Fördermittel, die aus dem Programm „Partnerschaft der Demokratie“ der Stadt Homburg stammen. „Das war ganz sicher einer von vielen Aha-Effekten für unsere Teilnehmer“, sagte Andreas Kreutzer vom Kinderzentrum zu dieser vermittelten Erkenntnis. Gemeinsam mit Janine Brünner hatte er bei diesem Projekt die Leitung inne.

Ein Aha-Effekt wäre es wohl auch für manchen Erwachsenen gewesen. Aber die Infoveranstaltung für Eltern, der für den Herbst zum Abschluss geplant war, musste Corona-bedingt abgesagt werden. „Ansonsten konnten wir aber alle Projektpunkte umsetzen. Natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Bedingungen“, erzählt Kreutzer. Das Projekt richtete sich an Kinder und junge Menschen im Alter von sechs bis 14 Jahren, also die Zielgruppe, die im Kinderzentrum mit seinen vielfältigen Angeboten angesprochen wird. Hauptziel war es durch die angebotenen Workshops die Teilnehmer zu sensibilisieren, sie aufmerksam zu machen auf Themen wie Mobbing, Hass im Netz, auf Fake-News, also gefälschte Nachrichten. Dadurch sollte ihnen bewusst gemacht werden, wie sich jeder im Internet verhalten soll, wie demokratische Grundregeln und Umgangsformen auch im Netz gepflegt werden.

„Wir wollen das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft fördern, ebenso die Demokratie und Menschenrechte“, unterstreicht Kreutzer. Über die jungen Projektteilnehmer sollten auch deren Eltern, Freunde und Geschwister erreicht werden. Auf die Projektidee kam man im Caritas-Kinderzentrum, „weil auch unsere Besucher Mobbing im Internet kennen. Wenn sie nicht selbst betroffen waren, hatten sie zumindest schon davon gehört. Aber auch über Whats-App wird gemobbt, hören wir immer wieder“, schildert Kreutzer. Dass es wichtig ist, echte Nachrichten von Fake- News unterscheiden zu können, sei dabei eine Grundvoraussetzung. Die Projektteilnehmer sollten für den Umgang mit den Medien sensibilisiert werden, ihre Medienkompetenz sollte gestärkt werden. Am Ende sollte stehen, dass sie sich demokratisch verhalten, wenn sie im Netz unterwegs sind, digital mit jemanden im Dialog stehen.

In den Sommerferien wurde das aus „Partnerschaft für Demokratie“-Mitteln mitfinanzierte Projekt umgesetzt. Im Rahmen von Projekttagen und -wochen gab es einen Workshop-Schwerpunkt. Bis zu 15 Kinder waren beim Betzavtatraining im Adolf-Bender-Zentrum dabei. Betzavta ist ein hebräisches Wort und steht für miteinander. Auf spielerische Art und Weise wird bei diesem Training Demokratie erfahren, werden ihre Grundregeln erfasst, wie man miteinander umgehen soll. Das seien interessante Erfahrungen gewesen, sagt Kreutzer und skizzierte eine Aufgabe, die es demokratisch zu lösen galt. „Es wurden drei Gruppen gebildet, in der Mitte standen 15 Stühle. Jede Gruppe sollte etwas mit den Stühlen machen. Stapeln oder wegräumen oder einen Kreis bilden. In jedem Fall Aufgaben, die sich widersprachen. Wobei keine Gruppe wusste, was die andere Gruppe zu tun hat“, schildert Kreutzer die Aufgabenstellung.

Es sei interessant gewesen zu sehen, wie nach einer demokratischen Lösung gesucht worden sei. „Sie wurde auch gefunden. Die Gruppen haben die Stühle aufgeteilt“, berichtet Kreutzer. Weitere Workshops, die angeboten wurden, beschäftigten sich mit der Frage zum Umgang mit den neuen Medien. Dabei wurden Themen wie Mobbing sehr intensiv behandelt. Abschließend stand ein dritter Workshop an, bei dem acht Teilnehmer einen Kurzfilm zum Thema Mobbing in Szene setzten. Dabei wurde vom Drehbuch bis zum Schnitt alles selbst erarbeitet.