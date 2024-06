Kinderzentrum Birkensiedlung Lohn für Nachhaltigkeit und fairen Handel

„Wir haben nicht darauf hingearbeitet, als faire Kita ausgezeichnet zu werden. Bei uns wird schon seit langem auf Nachhaltigkeit Wert gelegt“, so die Einrichtungsleiterin der Kita Birkensiedlung 2, Jasmin Buchheit. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Eine-Welt-Laden in Homburg, die es bereits seit 2013 gibt, verkaufen die Kinder im Eingangsbereich fair gehandelte Leckereien, die wöchentlich gemeinsam im Laden in der Stadt gekauft werden. „Der kleine Kiosk ist inzwischen Teil der Einrichtung und nicht mehr wegzudenken“, sagt die Einrichtungsleiterin der Birkensiedlung 1, Anna-Lena Andolina. Ein Secondhand-Basar für Kinderkleidung, Spielzeug, Schwangerschaftsmode und weiteren Bedarf wurde ebenfalls organisiert. Jedes Jahr werden mit den Kindern Hochbeete angepflanzt. „So können sie sehen, wie einige Lebensmittel entstehen und wo sie herkommen. Außerdem basteln wir mit nachhaltigen Materialien“, so die Einrichtungsleiterin Buchheit. „Besonders erwähnen möchte ich hier unsere Erzieherin Alexandra Hertel, die für viele Projekte, insbesondere den ‚Eine-Welt Kiosk‘, federführend war“, so Jasmin Buchheit. Im Kinderzentrum Birkensiedlung befinden sich zwei Einrichtungen mit Krippe, Kindergarten, Kindertagesstätte und Hort unter einem Dach. Geboten werden Betreuungsplätze für Kinder im Alter von null bis zehn Jahren.