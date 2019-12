Sandrennbahnschule in Erbach : Ein Walnussbaum für die Rechte der Kinder

Die abschließenden Pflanzarbeiten für den Walnussbaum, dem Kinderrechtsbaum zum Recht auf Mitsprache und Beteiligung, an der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn sind erledigt. Foto: Beate Ruffing/Saarpfalz-Kreis

Nach den Pflanzungen in Homburg und Einöd wurde der dritte Kinderrechtsbaum an der Sandrennbahnschule in Erbach gepflanzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Erbach (red) Das Jahr 2019 hat viele 30-jährige Gedenk- und Meilensteine zu bieten. Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Sie umfasst 41 Kinderrechte, für die sich unter anderem das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef einsetzt. Mit der Pflanzung von Kinderrechtsbäumen in der Kreisstadt Homburg erinnern das Unicef-Team Homburg und die Fairtrade-Beauftragten von Stadt Homburg und Saarpofalz-Kreis an die Kinderrechte. Die Pflanzungen an der katholischen Kindertagesstätte „Am Forum“ stand unter dem Motto „Kinderrecht auf Spielen“, an der Grundschule Einöd für das Recht auf Bildung.

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn in Erbach freuten sich über die Walnussbaumspende passend zum „Kinderrecht auf Mitsprache und Beteiligung“ und der Unicef-Umfrage „My place, my rights – Jetzt rede ich!“. Unicef-Teamleiterin Heidrun Gros-Schnur erklärte bei der Übergabe der Homburger Ergebnisse an Landrat Theophil Gallo, Homburgs Beigeordnete Christine Becker und Schulleiterin Sabine Bleyer: „Kinder und Jugendliche bekommen zu wenig Möglichkeiten, ihre Interessen und Meinungen an die Personen weiterzugeben, die für sie entscheiden. Dabei haben sie viele Ideen und Vorstellungen zu Themen, die sie tagtäglich betreffen – das hat die Unicef-Umfrage gezeigt. Durch die lokalen Ergebnisse können nun diese konkreten Wünsche und Forderungen an die Entscheider der Stadt Homburg und des Saarpfalz-Kreises herangetragen werden.“ Die Umfrage beinhaltete Themen wie „Mitreden und gehört werden am Wohnort und in der Schule“, „Schutz vor Gewalt in der Schule“, „Mobbing in der Schule“, „Wenn Kinder und Jugendliche Schulleiter wären“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter.

Steffen Dick, Präsident des Landessozialgerichts Saarland, diskutierte zuvor im Rahmen von „Kinderrechte, Menschenrechte – Richter gehen in die Schule“, einem Projekt des Adolf-Bender-Zentrums in Kooperation mit dem Saarländischen Richterbund, an der Schule mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 10. „Zurzeit wird eine eigenständige Kindergrundsicherung diskutiert, um Kindern den Anspruch auf ein gutes, glückliches Leben zu ermöglichen. Es gibt viel zu tun. Ich freue mich, wenn der Baum so erblüht, wie die Kinderrechte erblühen müssen“, so Steffen Dick bei der gemeinsamen Pflanzaktion.

Landrat Theophil Gallo wies auf seine Schulbesuche und Schülerdiskussionen im Rahmen von „Landrat macht Schule“ hin: „Es ist mir ein Anliegen, mit den jungen Menschen im Dialog zu sein, auf ihre Fragen einzugehen, Antworten zu geben und dort, wo es möglich, ist zu handeln.“