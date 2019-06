Beim Familien- und Kinderfest : Kinderflohmarkt im Stadtpark

Wird mit den kleinen Pferdchen noch gespielt? Wenn nicht, wären diese zum Beispiel geeignet für den Kinderflohmarkt beim Familien- und Kinderfest am 23. Juni in Homburg. Foto: Monika Skolimowska/dpa. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Homburg Die Sommerferien rücken für die Schüler im Saarland immer näher, doch bevor sich die Familien in den Urlaub verabschieden, gibt es für sie in Homburg noch ein besonderes Angebot. Am Sonntag, 23. Juni, verwandelt sich der Stadtpark wieder in eine riesige Spielwiese.

Es gibt Stationen zum Mitmachen, etwas zum Anschauen und natürlich auch zu essen und zu trinken. Im Rahmen dieses 21. Familien- und Kinderfestes im Stadtpark wird es erneut einen Kinderflohmarkt geben. Verkauft werden dürfen dabei gut erhaltene Kinderkleider, Spielzeug, CDs, DVDs, Kuscheltiere und was sich sonst noch alles im Kinderzimmer findet, hieß es dazu von der Stadt.

Wer also Lust hat, hier dabei zu sein, der kann sich schon mal ein bisschen Zeit einplanen, um das Kinderzimmer zu entrümpeln und das, was nicht mehr passt, auf dem Kinderflohmarkt anzubieten. Verkauft werden darf zwischen 11 und 18 Uhr. Die Verkaufsfläche ist auf drei mal drei Meter beschränkt, die Ausstattung des Standes – ob Pavillon, ein Tisch oder einfach Decken – muss jeder selbst mitbringen. Standgebühr wird keine erhoben, jedoch sollte man beachten: Verkauft werden darf nur nach vorheriger Anmeldung.