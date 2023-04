Arzneimittelmangel trifft auf Scharlachwelle Massiver Engpass bei Medikamenten für Kinder

Erst eine frühe Grippewelle, nun massenhaft Scharlach-Fälle: Dieser Nach-Corona-Winter und das Frühjahr treffen vor allem die Kinder hart. Was den Kinderärzten dabei aber besondere Sorgen bereitet: Einige Medikamente für die jüngsten Patienten, speziell bestimmte Antibiotika-Säfte und Tabletten, sind so gut wie nicht mehr zu bekommen. Es gebe seit geraumer Zeit einen Engpass der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen, wie er das in seinen 35 Jahren als Arzt noch nie erlebt habe, sagt der Kinder- und Jugendarzt Dr. Hagen Reichert, der in Homburg gemeinsam mit weiteren Kollegen eine Praxis führt. Man könne fast nicht glauben, „dass wir in einem hoch zivilisierten Land leben“.