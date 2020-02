Schulprojekt : Kinder waren für einen Tag Künstler

Kunst mit dem Künstler: Schüler der Homburger Robert-Bosch-Gemeinschaftsschule wie Zein Chehab (Bildmitte) wurden von Kunstwerken von Armin Künstler (Dritter von rechts) inspiriert. Darüber freuten sich Galerist Mathias Beck (rechts), Kunstlehrerin Anne Deutsch (Vierte von rechts) und Schulleiterin Barbara Neumann (Zweite von links). Foto: Sebastian Dingler

Homburg/Schwarzenacker Gelungenes Gemeinschaftsprojekt der Robert-Bosch-Schule in Homburg und der Galerie Beck in Schwarzenacker.



„Kunstpause“ nennt sich ein Projekt der Robert-Bosch-Gemeinschaftsschule in Homburg, bei dem ausgewählte Kinder für einen Tag mit einem Künstler zusammenarbeiten. Zum ersten Mal fand die Aktion außerhalb der Schule statt, nämlich in der Galerie Beck in Schwarzenacker.

Als Künstler hatten sich Galerist Mathias Beck und Kunstlehrerin Anne Deutsch jemand ausgesucht, der nicht nur ein solcher ist, sondern auch noch so heißt: Armin Künstler aus Köln - und das ist tatsächlich kein Künstlername. Er stellt außerdem Objekte her, mit denen Kinder viel anfangen können: Etwa ein Spielzeug-Segelschiff, auf dem Tiere und Musikinstrumente mitfahren. Oder ein Gebäude aus kleinen Kalkblöcken in der Form von Legosteinen. Das ergab natürlich viel Inspiration für die 22 Schüler, die Lehrerin Deutsch aus den fünften bis siebten Klassen ausgesucht hatte.

Da wurde etwa ein Spielzeugpferd auf Rollen (ebenfalls ein Künstler-Objekt) auf eine Wiese gemalt, auf dem Bach schwamm dann oben erwähntes Spielzeugboot. Der zwölfjährige Zein Chehab entdeckte an diesem Tag die Kunst des Sprayens für sich. Kleine Schablonen aus Trapezen und Dreiecken legte er zu Figuren auf ein weißes Blatt und verewigte deren Konturen, indem er Rot und Schwarz aufsprühte. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagte er. Sein Bild nannte er „Zin1“ – Zin, so werde sein Name auf Arabisch geschrieben und 1, weil ihm kein anderer Name eingefallen sei. Und schließlich benennt Armin Künstler seine Bilder auch ausschließlich mit Zahlen.

Diesen Umstand nutzte Anne Deutsch anfangs, um die Kinder mit Künstlers Objekten vertraut zu machen - sie sollten sich Namen für seine Werke ausdenken. „Auf hoher See“, „Schiff des Lebens“ oder „Tiertanic“ waren da Vorschläge für das Spielzeugboot. Armin Künstler sagte hinterher: „Es war klasse mit den Kinder, das war ein munterer Haufen, sehr engagiert. Bei den Objekten konnte man sich ja vorstellen, dass das gut funktionieren würde mit Kindern.“ Aber es spielte auch eine Rolle, dass der Kölner gut mit Kindern kann. Deswegen war die Wahl von Mathias Beck auf ihn gefallen, als er im Sommer mit Anne Deutsch den Tag plante.