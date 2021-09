Gesundheitsämter in der Kritik : „Quarantäne ist für Kinder eine schädliche Zeit“

Homeschooling warf die Kinder zunächst aus der Bahn. Jetzt dürfen sie wieder in die Schule, aber nun sind es Quarantäne-Maßnahmen, die sie wieder nach Haue bringen. Foto: kiefer

Interview Homburg Sind die Schutz-Auflagen, die die Gesundheitsämter für Schulkinder verhängen, angemessen? Die Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Homburg, Professorin Dr. Eva Möhler, warnt: Je jünger die Kinder, umso riskanter die Langzeit-Folgen.

Bereits kurz nach Schulbeginn nach den Sommerferien befinden sich bereits wieder ganze Schulklassen in Quarantäne. Mehr als 100 Kinder müssen als Verdachtsfälle zuhause bleiben. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot hat sich kritisch zu den von den Gesundheitsämtern verhängten Maßnahmen geäußert. Wie sieht eine Kinder- und Jugendpsychiaterin die Problematik? Wir sprachen mit Professorin Dr. Eva Möhler von der Homburger Universitätsklinik.

Was macht Quarantäne mit Kindern?

MÖHLER: Wenn es 14 Tage sind, finde ich das bedenklich. Denn für eine gesunde Entwicklung von Kindern ist Bewegung an der frischen Luft ausgesprochen wichtig, jeden Tag zwei bis drei Stunden. Und sie brauchen soziale Kontakte. Brechen die mal zwei, drei Tage weg, ist das nicht so dramatisch, aber Bewegung ist ein vitales Basisbedürfnis, der Organismus braucht das. Die motorischen Fähigkeiten müssen im freien Raum erprobt werden. Wenn ein Kind zwei Wochen im Haus ist, ist das sehr nachteilig für seine Gesundheit. Denn was wir sehen, ist, dass, wenn Kinder nicht nach draußen gehen dürfen, die Zeit vorwiegend für Medienkonsum genutzt wird. Und die Inhalte, mit denen Kinder sich konfrontieren, kann niemand mehr überprüfen.

Viele Eltern sind aber auch zuhause, müssen selbst in Quarantäne oder ins Homeoffice, wenn ihr Kind von der Schule nachhause geschickt wird. Da lässt sich ja doch einiges kontrollieren.

MÖHLER: Das hilft nicht wirklich. Denn selbst wenn nur kindgerechte Inhalte konsumiert werden, führt Dauer und Intensität der Mediennutzung zu einer maximalen Reizüberflutung. Das wirkt sich negativ auf die Aufmerksamkeitsspanne und die Konzentrationsfähigkeit aus, und es schadet längerfristig den kognitiven Fähigkeiten.

Dafür reichen 14 Tage aus?

MÖHLER: Ja. Man darf auch nicht die Suchtgefahr vergessen. Man kann vom Computerspielen abhängig werden. Das hat die Pandemie gezeigt, dass die Zahl der Fälle von Gaming-Disorder – das ist eine Krankheit - angewachsen ist. Und 14 Tage Quarantäne bieten für dieses Störungsbild ein ganz gutes Einstiegsfenster.

Quarantäne ist für Kinder also gefährlicher als für Erwachsene?

MÖHLER. Auf jeden Fall. Wir Erwachsenen sind in unserer Persönlichkeit fertig entwickelt und haben soziale Kompetenzen ausgebildet. Unser Gehirn ist lange nicht mehr so plastisch, das von Kindern ist bis zur Adoleszenz ständigen Umbauprozessen unterworfen. Damit die vernünftig laufen, ist eine adäquate Stimulation von außen notwendig. Wir Jugendpsychiater und die Entwicklungsneurobiologen nennen das das Stimulations-Wachstumsgesetz. Die Regel lautet: Use it or loose it, das heißt, wenn ich mich nicht bewege, verkümmern die motorischen Fähigkeiten, wenn ich keine Kontakte habe, verliere ich soziale Fähigkeiten. Das Stimulationswachstums-Gesetz ist in Kindheit und Pubertät viel, viel wirksamer als bei Erwachsenen. Deren Gehirn ist fertig, durch den Einfluss von außen verändert sich viel weniger.

Die Quarantäne ist also für Kinder eine schädliche Zeit?

MÖHLER: Ja. Das kann man so sagen. Und je jünger ein Kind ist, umso mehr wiegt diese Zeit im negativen Sinn. Es geht hier zudem weniger um eine seelische Belastung. Wir sehen in der Klinik auch Kinder, die finden die Quarantäne gar nicht so schlecht, weil sie beispielsweise den lästigen Sport nicht mehr machen müssen.

Das wird aber in der öffentlichen Debatte doch immer am meisten hervorgehoben: Wie stark beschädigt die Kinder seelisch sind durch die Pandemie.

MÖHLER: Der Lockdown insgesamt hat Kindern auf jeden Fall seelische Probleme bereitet. Aber dass eine Quarantäne die Kinder maximal unglücklich machen würde, das habe ich bisher in unserer Klinik noch nicht gehabt.

Aktuell besteht ja eine besondere Situation. Viele Kindern werden, kaum, dass sie nach den Ferien die Schule erstmals wieder betreten haben, nach Hause geschickt, weil es einen Coronafall in ihrer Klasse gibt.

MÖHLER: Ja, das ist sehr, sehr ungünstig. Die Kinder brauchen Kontinuität, Verlässlichkeit, Beständigkeit. Wir haben mitgewirkt am Impfprojekt der Universität Siegen-Wittgenstein für Zwölf- bis 16-Jährige, haben Umfragen gemacht. Denen, die geimpft werden, geht es direkt besser. Es scheint eine Entlastung darzustellen.

Wenn ich das alles zusammenfasse, heißt das doch, dass für Kinder zur Quarantäne dringend eine Alternative gesucht werden müsste beziehungsweise dass die Gesundheitsämter so vorsichtig wie eben möglich vorgehen sollten?

MÖHLER: Ja, das sehe ich so.

Aber die Gesundheitsämter reagieren derzeit noch mit der Standardnummer, verhängen Massenquarantänen. Gibt’s zu wenig Austausch mit Kindermedizinern?

MÖHLER: Wir äußern uns schon, wir stehen in Mailkontakt, machen Eingaben, die Gesundheitsämter kennen unsere Haltung. Aber es gibt andere Einflussgrößen. Die Ämter bekommen Input etwa von Virologen und Epidemiologen, und müssen all das in ihre Überlegungen integrieren. Trotzdem halten wir daran fest, zu sagen: Es ist nicht gut für die Kinder, und man sollte das Verfahren überprüfen.

Haben Sie eine Alternativ-Lösung?

MÖHLER: Wenn Kinder geimpft sind, sehe ich keine Quarantänenotwendigkeit mehr. Damit hätte man deutlich schneller vorwärts machen können. Nachdem jetzt generell so viele Menschen geimpft sind, könnte man die bisherigen Einfluss-Faktoren, die die Quarantäne-Entscheidungen leiteten, ein wenig zurück fahren - und mehr auf die Kinderpsychiater hören.

Sind die denn für eine Impfpflicht für Kinder?