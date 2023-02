Am Fetten Donnerstag in Homburg : Kinder der Kita St. Michael „stürmten“ das Homburger Rathaus

Am Fetten Donnerstag in Homburg

Homburg Bürgermeister Michael Forster war machtlos: Verkleidete Faasebooze aus der Nachbarschaft eroberten die Homburger Stadtverwaltung.

Einen Rathaus-Sturm der besonderen Art erlebten am Fetten Donnerstag Homburgs Bürgermeister Michael Forster und seine Mitstreiter in der Stadtverwaltung am Forum. Dutzende verkleidete Kinder der benachbarten Kindertagesstätte St. Michael kamen am frühen Vormittag mit einem vielstimmigen „Alleh hopp“, mit mehreren Erzieherinnen, lauter Musik und bester Stimmung ins Rathaus und eroberten dort gut gelaunt und mit ihrem kleinen närrischen Programm zumindest die Herzen des Bürgermeisters und die seiner Mitarbeiter, wie die Stadtpressestelle informiert.