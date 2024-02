Rathaussturm Kinder von St. Michael eroberten das Rathaus

Nach einigen Tänzen und Gesängen, an denen sich auch die Rathausbesucherinnen und -besucher erfreuen konnten, sowie einer Stärkung mit den angebotenen Leckereien, machten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen wieder auf den Weg zurück in die benachbarte Kita, wo der Fette Donnerstag weiter gefeiert werden konnte, heißt es in der Mitteilung weiter.