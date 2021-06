Unfallflucht in Homburg : Auto streift Kind auf Fahrrad und fährt einfach weiter

Ein Kind ist in Homburg bei einem Fahrradunfall verletzt worden, nun sucht die Polizei den Verursacher. Foto: dpa/Uli Deck

Homburg Ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad ist bei einem Unfall am Mittwoch, 2. Juni, in Homburg am Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung Kirrberger Straße und Ringstraße leicht verletzt worden.

Das Kind habe hier mit seinem Rad die Kirrberger Straße überquert, als ein weißes Auto aus Richtung Untere Allee angefahren kam, berichtet die Polizei weiter zu den Details. Im Bereich des Fußgängerüberwegs sei es dann zu einer leichten Streifkollision zwischen dem Fahrrad und dem Pkw gekommen. Dabei sei das Kind mit seinem Rad gestürzt. Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war und sich kurz mit dem Kind unterhalten hatte, sei dieser unerlaubterweise weitergefahren. Nach Angaben des Kindes haben zwei Frauen den Unfall beobachtet. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, in Verbindung zu setzen.