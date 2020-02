Kfz-Zulassungsstelle in Homburg : Termineabsprache nur noch online

Homburg/Bexbach/Kirkel Saarpfalz-Kreis möchte in der Kfz-Zulassungsstelle in Homburg das Kundenaufkommen künftig besser lenken und damit den Service für die Bürger verbessern.

Ab dem 1. April werden alle Dienstleistungs-Anliegen bei der Kfz-Zulassungsbehörde in der Kreisverwaltung in Homburg ausschließlich über die Online-Terminvergabe koordiniert. Warum diese Vorgehensweise, und was bedeutet dies für die Kundinnen und Kunden, erläutert die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises in einer Pressemitteilung.