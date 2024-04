Verkaufsoffener Sonntag in Homburg Keramikmarkt, Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag locken

Am kommenden Wochenende vom 6. und 7. April lockt die Homburger Innenstadt gleich mit mehreren Angeboten. Der beliebte Keramikmarkt findet an beiden Tagen in der Innenstadt statt (wir berichteten) – samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Dazu gibt’s samstags rund ums Forum den größten Flohmarkt Südwestdeutschlands (8 bis 16 Uhr). Die Geschäfte laden 7. April zudem zum verkaufsoffenen Sonntag ein, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.