Polizei Homburg : Nummernschilder von Autos in Erbach gestohlen

Erbach Die Homburger Polizei fahndet nach Dieben, die im Stadtteil Erbach mehrere Nummernschilder an geparkten Autos gestohlen haben. So wurden im Zeitraum von Silvester, 14 Uhr, bis zum Neujahrstag, 15.50 Uhr, in der Buschstraße an einem dort abgestellten schwarzen Renault Twingo beide und an dem daneben stehenden Pkw-Anhänger der Marke Temared ein Homburger Kreiskennzeichen entwendet.

Die Schilder wurden nach Angaben der Polizei aus den an den Fahrzeugen angebrachten Halterungen herausgebrochen.