Alles in Homburg schon ausgebucht : 2020 keine Sperrmülltermine mehr

Alles in Homburg schon ausgebucht

Dieses Jahr fährt der Baubetriebshof in Homburg keinen Sperrmüll mehr ab. Foto: dpa/Christian Charisius

Homburg Mülltonnen in Homburg soll man bis 6 Uhr aufstellen. Nachfahren ist nicht möglich.

Der städtische Baubetriebshof (BBH) weist darauf hin, dass alle Termine für die Abfuhr von Sperrmüll an den Haushalten in der Stadt für dieses Jahr ausgebucht sind. Somit können für 2020 keine Termine mehr vergeben werden.

Wie Patrick Emser vom BBH erklärt, sind vermutlich auch wegen der Einschränkungen durch die Corona-Bestimmungen deutlich mehr Menschen als sonst, damit beschäftigt, ihre Wohnungen aufzuräumen. Daher ist das Sperrmüllaufkommen in diesem Jahr höher als in anderen Zeiten. Aktuell wird im BBH am neuen Tourenplan für das Jahr 2021 gearbeitet. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, können auch wieder neue Sperrmülltermine vergeben werden. Sollte nichts dazwischen kommen, können diese Terminabsprachen wieder ab dem 28. Dezember 2020 erfolgen.