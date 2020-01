Vorstand gibt Erklärung : Kein Neujahrsempfang an der Uniklinik

Homburg In diesem Jahr fällt der traditionelle Neujahrsempfang am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg aus. Statt dessen gibt es lediglich eine Grußkarte mit einer Erklärung, warum sich der Vorstand des UKS so entschieden hat.