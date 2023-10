Kaufland in Homburg Schwere Verdi-Vorwürfe gegen Kaufland-Führungsriege – nach Krisengespräch folgen erste Schritte

Selten hat es in jüngster Vergangenheit solch eine lange Liste an massiven Vorwürfen der Gewerkschaft gegenüber einem einzelnen lokalen Arbeitgeber gegeben wie jetzt. Selten ist ein Gewerkschafter so deutlich mit konkreten Angaben an die Öffentlichkeit gegangen. Bei Kaufland in Homburg lief das Fass nach angeblichen Vorfällen in der jüngsten Zeit wohl über.