Spendenübergabe : Karlsberg-Azubis spenden 500 Euro

Homburg Der Karlsberg-Nachwuchs unterstützt mit seiner Spende die Palliativstation des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg.

Beim jährlichen Kuchenverkauf in der Homburger Karlsberg-Brauerei im vergangenen Dezember haben die Auszubildenden des Unternehmens 500 Euro eingenommen. Das Geld haben sie nun an die Palliativstation am Uniklinikum (UKS) gespendet. Für die offizielle Scheckübergabe besuchten die Auszubildenden die Einrichtung des UKS und konnten so einen Einblick gewinnen, wo das gespendete Geld eingesetzt wird.