Kanaleinbruch in Erbach Steinackerstraße kurzfristig gesperrt

In der Steinackerstraße in Erbach musste auf Höhe der Hausnummer 4 am Dienstag im Laufe des Tages eine Vollsperrung eingerichtet werden. Grund für diese Sperrung ist ein Kanaleinbruch. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, andauern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

24.09.2024 , 16:45 Uhr

Kurzfristige Sperrung in der Steinackerstraße in Erbach. Foto: Armin Weigel/dpa Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel