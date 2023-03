"Mich kriegst du nicht k.o." Kampagne zum Schutz vor KO-Tropfen im Saarpfalz-Kreis

Sie sind eine unsichtbare Gefahr: K.O-Tropfen. Die Abkürzung steht für Knockout-Tropfen. Darunter versteht man Medikamente mit narkotisierender Wirkung, also Substanzen, die geeignet sind, Personen hilflos, wehrlos oder bewusstlos zu machen. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen unbemerkt K.O.-Tropfen verabreicht werden – in Speisen und Getränken sind sie kaum zu schmecken oder zu riechen. Die Wirkung? Verheerend. 15 bis 30 Minuten nach der Einnahme wird den Betroffenen meistens übel und schwindlig. Weil es unter der Wirkung von K.O-Tropfen oftmals zu Vergewaltigungen, sexuellen Belästigungen und Raubdelikten kommt, will eine Kampagne unter dem Titel „Mich kriegst du nicht K.O.! – Gemeinsam stark gegen K.O.-Tropfen!“ jetzt im Saarpfalz-Kreis für die Gefahr sensibilisieren.