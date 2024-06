Feuerwehrleute aus Bexbach mit etlichen Einsätzen Feuerwehrleute beim Hochwasser im Dauereinsatz

Bexbachs Bürgermeister Christian Prech, Kreisbrandinspektor Uwe Wagner und Stadtwehrführer Uwe Lapre sowie Landesbrandinspektor Timo Meyer bedankten sich bei den Wehrleuten für ihren stetigen Einsatz nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Katastrophen, wie für zahlreiche Stunden beim Hochwasser vor wenigen Tagen im Saarland. Löschbezirksführer Frank Lorson, der kürzlich diese Position im Löschbezirk Bexbach-Mitte übernahm und von Kevin Lorson als Stellvertreter unterstützt wird, hob hervor, dass man gemeinsam mit den anderen Bexbacher Löschbezirken aus Frankenholz, Höchen, Kleinottweiler, Niederbexbach und Oberbexbach viele Stunden mit insgesamt 278 Frauen und Männer in Blieskastel, Kirrberg, Limbach und auch in Bexbach – hier galt es einige vollgelaufene Keller leer zu pumpen – wegen des Hochwassers drei Tage im Einsatz gewesen sei. Besonders schwierig sei der Freitag gewesen, da man in Bexbach noch einen Großbrand einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes zu löschen hatte.