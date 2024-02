Kursteilnehmer gestalten kalligrafisches Koch- und Backbuch Lieblingsrezepte in schönster Schrift

Das Auge isst mit, heißt es allgemein. Und manchmal sind die dekorativ angerichteten Teller fast schon so schön, dass man sich kaum noch traut, sie mit dem ersten Bissen auf der Gabel zu zerstören. Das ist die eine Sache. Doch manchmal sind nicht nur die Speisen traumhaft kunstfertig anzusehen, sondern schon die Rezepte. Bei Katharina Pieper können Interessierte seit vielen Jahren die Kunst des schönen Schreibens lernen. Regelmäßig zeigt die Künstlerin etwa in den Räumen der Stiftung Schriftkultur, was es braucht, damit aus „einfach mal etwas aufschreiben“ ein Kunstwerk wird.