Solidarisch in der Corona-Krise : Der Kalender-Erlös geht an die Nepalhilfe

Homburg Nepal ist besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Monatelang hat sich das ohnehin arme Land nach außen abgeschottet, und eine der wichtigsten Einnahmequellen, der Tourismus, ist komplett zusammengebrochen.

Umso wichtiger sei es, private Initiativen zur Unterstützung der Menschen dort aufrecht zu erhalten, so heißt es zum Hintergrund für eine besondere Aktion: Die Homburger Anne und Klaus Hessenauer, die seit vielen Jahren den Verein Kinderhaus Kathmandu mit verschiedenen Initiativen und Projekten unterstützen, freuen sich über eine Spende des Vereins „Miteinander Füreinander“, der seit vielen Jahren Hilfsprojekte in der dritten Welt mit Überschüssen aus dem „Eine Welt Laden“ fördert.

Aktuell bringt der bekannte Homburger Fotograf Hartmut Petrus einen neuen Kalender für das Jahr 2021 mit ausdrucksstarken Bildern heraus. Wie jedes Jahr, ist dies auch wieder eine Benefizaktion für das Kinderhaus in Kathmandu, das die Hessenauers seit vielen Jahren unterstützen. Zu erwerben sind die Kalender in Homburg im Café Chili, der Marktapotheke, in der Stadtbibliothek und der Änderungsschneiderei Pakize in der Kirchenstraße.