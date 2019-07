Kommunalpolitik : Junge Union Homburg begrüßt Jugendbeirat

Homburg Der Stadtverband der Jungen Union Homburg lobt Bürgermeister Michael Forster für den Vorschlag, einen Jugendbeirat einzurichten. Die Idee wurde in der konstituierenden Stadtratssitzung von allen Fraktionen mitgetragen und einstimmig beschlossen.

Mit der Schaffung des städtischen politischen Gremiums für Kinder und Jugendliche werde eine bereits seit über 20 Jahren bestehende Forderung der Jugendpartei umgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung der JU.

„Ein Jugendbeirat für Homburg ist ein starkes Zeichen für die junge Generation und zeigt, dass deren Meinung ernst genommen wird. Die Möglichkeiten sich an kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen zu beteiligen sowie Verantwortung zu übernehmen, können nun viele junge Menschen durch Mitarbeit in dem Gremium ergreifen.“, so die Stadtverbandsvorsitzende Nathalie Kroj, die auch Mitglied der CDU Fraktion im Stadtrat ist.