Reinemachen in Jägersburg : Jägersburger Jugendliche setzen Zeichen gegen Dreck und Müll

Jägersburg Mit vorbildlichem Engagement hat sich eine Gruppe von Jugendlichen des Jugendzentrums „Chill out“ Jägersburg dieser Tage nachmittags zusammengefunden, um nicht nur den sprichwörtlichen Dreck vor der eigenen Haustüre – den Kellerräumen der alten Schule – zu kehren, sondern darüber hinaus auch noch, den angrenzenden Kinderspielplatz von Unrat zu befreien.

Die Jugendlichen wollen mit dieser Reinigungsaktion ein Zeichen setzen gegen die zunehmende Vermüllung rund um das Gelände, heißt es in der Pressemitteilung. „Uns ist es vor allem wichtig, uns von denjenigen zu distanzieren, die hier den ganzen Müll hinterlassen. Wir wollen nicht mit denen in Verbindung gebracht werden“, so Manuel Grimm vom Juz. „Wir haben uns zusammengesetzt und uns überlegt, was wir als Jugendtreff tun könnten, um auch in unserem Ort positiver wahrgenommen zu werden“, ergänzt Tom Jäger, Vorsitzender des Vereins.