Urlaub im Saarland Südliches Urlaubsflair ganz in der Nähe – darum ist die Jugendherberge Homburg so beliebt

Sommerurlaub – den verbringt man doch auf Mallorca, in Italien oder an der Ostsee? Nein, weit gefehlt, Familie Nehrbass aus Hessen verbringt ihren Urlaub vorzugsweise in der Homburger Jugendherberge. „Wir kommen seit 17 Jahren immer wieder hierher“, sagt Daniela Nehrbass, „wir finden es hier einfach schön, das Essen schmeckt, und das Saarland bietet eine ganze Menge toller Veranstaltungen.“