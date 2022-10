Nachwuchspolitiker aus Homburg :  Jugendliche diskutieren über Stadtpolitik

Homburg Jugendbeirat der Stadt lädt für diesen Samstag zu einem Treffen ins Siebenpfeifferhaus ein.

Der Homburger Jugendbeirat lädt alle Jugendorganisationen und Vereine mit Jugendgruppen aus Homburg und Umgebung, zu einem Treffen unter dem Titel „Meet & Greet“ ein. Da der Jugendbeirat die Aufgabe hat, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Homburg gegenüber der Stadtpolitik zu vertreten, sei es das Ziel der Veranstaltung, Anregungen, Wünsche und Erwartungen an den Jugendbeirat von den Ehren- und Hauptamtlichen der in Homburg und Umgebung aktiven Jugendorganisationen zu erhalten. So formuliert es der Jugendbeirat in seiner Einladung.

Die Veranstaltung wird stattfinden an diesem Samstag, 8. Oktober, ab 16 Uhr im Siebenpfeifferhaus in der Kirchenstraße 8 in Homburg. Der in diesem Jahr gegründete Jugendbeirat hofft auf einen regen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Vereine und Organisationen. An einem runden Tisch sollen das möglichst die Herausforderungen der entsprechenden Organisation und die damit verbundenen Wünsche und Erwartungen an den Jugendbeirat besprochen werden, damit diese in der weiteren Arbeit des Jugendbeirats berücksichtigt werden können.