Volkstrauertag in Homburg Gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt

In Homburg nun könnte sich – aus traurigem Anlass – hier nun am Sonntag eine Trendwende abgezeichnet haben: Im Schatten des immer noch andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober mit 1200 Toten auf israelischer Seite nahmen so viele Gäste wie schon lange nicht mehr an der zentralen Gedenkstunde auf dem Homburger Hauptfriedhof teil. Zudem hatte, neben der Marinekameradschaft Homburg und der Homburger Feuerwehr, auch der Jugendbeirat der Stadt eine Abordnung entsandt.