Demo gegen Rechtsextremismus Homburger Jugend für Vielfalt und Freiheit

Was ist das entscheidende Merkmal eines Ausrufezeichens? Es kommt am Schluss einer Botschaft, die man mit besonderer Betonung und mit besonderem Nachdruck vermitteln will. Legt man diesen Maßstab an, dann haben ganz unterschiedliche Jugendorganisationen und -verbände am Sonntag mit einer Kundgebung auf dem Homburger Christian-Weber-Platz wirklich ein Ausrufezeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt – in einer Zeit, in der solche Demonstrationen wieder seltener werden.